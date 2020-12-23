Son Dakika | Kerkük'te DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısı öldürüldü
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Son Dakika | Kerkük'te DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısı öldürüldü

23.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:47
Son Dakika | Kerkük'te DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısı öldürüldü

Son dakika habere göre Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısının öldürüldüğü belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısının öldürüldüğü belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Şay Vadisi yakınlarında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısının öldürüldüğünü söyledi.

Harbiye, bölgeden gelen ihbarı değerlendiren Irak ordusuna bağlı terörle mücadele güçlerinin operasyon başlattığını kaydetti.

Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerin de destek verdiği operasyonda bir diğer DEAŞ'lının da öldürüldüğü bilgisini veren Harbiye, operasyonun devam ettiğini ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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