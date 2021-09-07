Son dakika... Kazakistan, yerli aşı QazVak'ı Delta varyantına karşı daha etkili bileşimle üretmeye başlayacak
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Son dakika... Kazakistan, yerli aşı QazVak'ı Delta varyantına karşı daha etkili bileşimle üretmeye başlayacak

Son dakika... Kazakistan, yerli aşı QazVak'ı Delta varyantına karşı daha etkili bileşimle üretmeye başlayacak
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı QazVak'ın ekim ayından itibaren Delta varyantına karşı daha etkili bileşimle üretilmeye başlanacağı bildirildi.

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı QazVak'ın ekim ayından itibaren Delta varyantına karşı daha etkili bileşimle üretilmeye başlanacağı bildirildi.

Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü ve yerli aşı QazVak'ı geliştirenlerden Künsulu Zakariya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 ay önce QazVak üzerinde, virüsün Delta varyantına karşı daha etkili olması için çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Bunun için daha önce Vuhan varyantına karşı koruma sağlayan aşı bileşimini Delta varyantına etkili bileşimle değiştirdiklerini belirten Zakariya, "Delta varyantına etkili bileşimle değiştirilen aşı, hayvanlar üzerindeki denemelerde yüksek sonuçlar verdi. Ardından bilim insanlarımız da test etti. Burada da iyi sonuçlar aldık." dedi.

Zakariya, resmi süreçlerden sonra QazVak'ın ekim ayından itibaren virüsün Delta varyantına karşı daha etkili bileşimle üretilmeye başlanacağını sözlerine ekledi.

Kazakistan'da 26 Nisan'dan itibaren halka uygulanan QazVak aşısı, 28 Temmuz'da Kırgızistan'da da resmi olarak tescillendi.

9 Temmuz'da 3. klinik deneylerinin başarıyla tamamlandığı QazVak aşısı, kişinin brakiyalis kaslarına enjekte ediliyor. 21 gün aralıkla ikinci dozu yapılması gereken aşı, özel soğutma sistemine gereksinim duymuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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