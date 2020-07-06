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Son Dakika: Kaçak alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: -Sokaktan görüntü Polis araçlarından görüntü İzmir'de kaçak alkol içen kişi hastaneye kaldırıldıİZMİR - Karabağlar ilçesinde kaçak alkol içtiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırıldı.

06.07.2020 02:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 02:59

-Sokaktan görüntü

Polis araçlarından görüntü İzmir'de kaçak alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR - Karabağlar ilçesinde kaçak alkol içtiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede oturan Mehmet P. (41) kaçak alkol içtikten sonra fenalaştı.

Evde bulunan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet P.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan Mehmet P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Kaçak alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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