Son dakika! Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına bağış
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Son dakika! Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına bağış

Son dakika! Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına bağış
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, ilkbahar festivalinin başlangıcı kapsamında Başbakan Suga'nın makamı adına tapınağa hediye gönderildi.

Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki tartışmalı tapınakta iki gün sürecek festival kapsamında Suga, Şinto inancı tapınağına saksıda kutsal Masakaki çiçeği bağışladı.

Öte yandan festival kapsamında tapınağı ziyaret eden önceki Başbakan Abe Şinzo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatlarını ülkeye adamışların ruhlarına derin saygımı gösterdim" dedi.

Tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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