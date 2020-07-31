Son dakika! Jandarmadan Kastamonu'daki kanyonda "cüzdan kurtarma" operasyonu
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Son dakika! Jandarmadan Kastamonu'daki kanyonda "cüzdan kurtarma" operasyonu

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir kişinin Horma Kanyonu'na düşen cüzdanı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu.

31.07.2020 11:40 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:56

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir kişinin Horma Kanyonu'na düşen cüzdanı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu.

Kayalara vidalarla çivilenen ahşap platform ile gezilebilen ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken Horma Kanyonu'nda gezinti yapan A.U (40), içinde kimlik kartı, kredi kartları ve evrakları bulunan cüzdanını düşürdü.

A.U'nun yardım istemesi üzerine cüzdanı bulması için İl Jandarma Komutanlığı JAK timi görevlendirildi.

JAK timinden dağcılıkta uzman bir personel, halatla 25 metre derinlikteki kanyonun içine girdi.

Jandarma personeli, aldığı cüzdanı, tırmanış yaparak platforma ulaşıp sahibine teslim eti.

A.U. ve ailesi, JAK timine yardımı için teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Arama Kurtarma Timi, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu ve Ilıca Şelalesi bölgelerinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Son dakika! Jandarmadan Kastamonu'daki kanyonda 'cüzdan kurtarma' operasyonu

Kaynak: AA

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