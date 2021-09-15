Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü - Haberler
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Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü Pkk'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Akre ilçesinin Nehle bölgesinde, PKK'nın yola yerleştirdiği 3 patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü - Haberler
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