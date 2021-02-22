Son dakika haberleri | Yargıtay'ın bozduğu 'Yasin Börü' davasında 25 sanığın yargılanması sürdü

Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahane edilerek yapılan gösteriler sırasında Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılaması sonrası verilen kararın, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 25 sanık yönünden yargılamaya devam edildi.

DİYARBAKIR'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahane edilerek yapılan gösteriler sırasında Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılaması sonrası verilen kararın, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 25 sanık yönünden yargılamaya devam edildi. Duruşma savcısı, savunmaları sırasına terör örgütü PKK lehine propaganda yapan 5 sanık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki karar duruşmasında 41 sanıktan 16'sı hakkında 'canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 5'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'si hakkında aynı suçlardan 5'şer kez müebbet, suça sürüklenen 6 çocuk hakkında ise 110'ar yıl hapis cezası verilmişti. Sanıklardan 18'ini 'canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18'er yıl, suça sürüklenen 6 çocuğa aynı suçtan 12'şer yıl, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğa 'terör örgütü propagandası yapmak', 11 sanığa 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek', 1 sanığa 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 1 sanığa ise 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlarından ceza verilmişti. Sanıklardan Remzi Özşan'a, 'ölü üzerinden hırsızlık' suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay'a ise 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ayrıca 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan 13'ünün beraatlarına karar verilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 3 sanığın ise dosyası ayrılmıştı.

YARGITAY 25 SANIK YÖNÜNDEN KARARI BOZDUSanık ve mağdur avukatlarının mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4'ncü Ceza Dairesi, karara yapılan itirazları esastan bozarak, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin kararını uygun buldu. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay, Nisan 2020'de 'canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek' suçundan ceza verilen 24 sanık ile beraat alan sanık Hüseyin Okçu hakkındaki kararı bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamında Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.SAVCI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 25 sanığın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların tamamı ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, dosyaya giren evraklar yönünden sanık ve avukatlarına söz verdi. Söz alan sanıklardan bazıları, mahkemeyi tanımadıklarını, olayların gerçek suçlularının adalet önüne çıkartılmadığını ileri sürdü. Bu sanıklardan bazıları da savunmalarının ardından terör örgütü PKK lehine sözler sarf etti. Savunma yapan sanıklardan bazıları da olaylara karışmadıklarını suçsuz yere cezaevinde bulunduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksikliklerin giderilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve terör örgütü PKK lehine sözler sarf eden 5 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcının görüşünün ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, savcının suç duyurusu talebiyle ilgili değerlendirmede bulunmadı. Duruşma ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN