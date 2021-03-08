Son dakika haberleri! Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama
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Son dakika haberleri! Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama

08.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:43
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın vatandaşlara karanfil dağıttı.

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın vatandaşlara karanfil dağıttı.

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek, Polis ekipleri, Jandarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Polis ve Jandarma ekipleri, düzenlenen programla kadın vatandaşların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken kadınlara karanfil verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında gerçekleşen programda konuşan Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Fadime Fazilet Ünver, toplumun temel taşının aile, ailenin ise temel taşının kadın olduğunu belirterek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - UŞAK

Son dakika haberleri! Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama
Son dakika haberleri! Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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