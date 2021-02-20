EDİRNE / KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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EDİRNE / KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

20.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:47

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis Meydanı'nda sessizlik hakim.

Selimiye Meydanı da sakin zamanlarını yaşıyor.

Kırklareli'nde de kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi de sakin günlerini yaşıyor.

Güvenlik güçleri kısıtlama denetimlerini sürdürüyor.

EDİRNE / KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
EDİRNE / KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
EDİRNE / KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
EDİRNE / KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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