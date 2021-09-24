Son dakika haberleri: Sudan'da iktidar sözcüsünden "asker siyaseti kontrol etmeye çalışıyor" suçlaması

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, ülkedeki geçici yönetimin ortağı askerleri, siyaseti kontrol etmeye çalışmakla suçladı.

Süleyman, Sudan devlet televizyonunda katıldığı bir programda, asker sivil ortaklığındaki geçici Egemenlik Konseyi içindeki denge hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman, "Askeri bileşenden siyasi denklemi değiştirmeye yönelik bir girişim var ve bu ortaklık sürecinin ihlalidir. Bu gerçek, kansız bir darbedir." dedi.

Egemenlik Konseyi üyesi, "Askeri bileşen, iktidarın sivil ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) içindeki farklılıklardan bahsederek, siyasi süreci kontrol etmeyi ve belirli kişileri iktidara getirmeyi hedefliyor. Bu kabul edilemez. (Egemenlik Konseyi Başkanı) Abdulfettah El Burhan, ülkedeki siyasi sürecin vasisi değildir. Askeri bileşenin siyasi süreç üzerindeki vesayetle ilgili konuşmasını reddediyorum." ifadelerini kullandı.

-"İktidarın sivil ve asker üyeleri arasındaki ilişki iyi değil"

Son dönemde iktidarın sivil ve asker üyeleri arasındaki ilişkinin iyi olmadığını dile getiren Süleyman, "Bir tıkanıklık var. Sivillerle ordu mensupları arasındaki toplantılar sonuçsuz kalıyor. 4 toplantı boyunca Yargıtay Başkanının belirlenmesinde uzlaşamadık. Yeniden müzakere masasına dönmeliyiz. Sudan'daki siyasi ortamın, suçlamak ve yükümlülükleri yerine getirmekten kaçmak yerine cesur bir tartışmaya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü, sivillerin ülkedeki en üst idari otorite Egemenlik Konseyindeki başkanlığı üstlenmesiyle ilgili olarak, "Konseyin başkanlığını geçen mayıs ayında teslim almalıydık ancak Cuba'daki barış anlaşması geçiş sürecini bir yıl daha uzatarak bu işi değiştirdi." dedi.

Süleyman, ÖDBG'nin sivillerin Egemenlik Konseyinde başkanlığı teslim alma meselesini gelecek hafta ortasında ele alacağını belirterek, "Bizim yorumumuz önümüzdeki kasım ayında sivillerin konseyin başkanlığını devralacağı yönünde." diye konuştu.

Planlandığı gibi gitmeyen geçiş dönemi

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşiri iktidarına son veren halk isyanını organize eden muhalif grupların (ÖDBG) iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler, 17 Ağustos 2019'da 39 ay ülkeyi birlikte yönetme konusunda anlaşmıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Ekim 2020'de silahlı hareketlerle imzalanan barış anlaşması ile 21 ayı asker 18 ayı sivillerin idaresinde olacak 39 aylık geçiş döneminin bir yıl daha uzatıldığı açıklanmıştı.

Sudan'da ordu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın darbe kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ordunun darbe girişiminin müsebbibi olarak siyasi güçleri hedef göstermesi üzerine hükümetin sivil kanadı, askerlerin açıklamalarını "darbe girişiminden daha tehlikeli" olarak nitelendirmişti.