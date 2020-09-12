Son dakika haber... "Minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor"
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Son dakika haber... "Minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor"

Son dakika gelişmesine göre Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bomba atış testlerinin sürdüğünü bildirdi.

12.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:46

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bomba atış testlerinin sürdüğünü bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir, twitterdan yaptığı paylaşımda minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü kaydetti. Demir paylaşımına ise, "Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" notunu düştü.

(İrfan Çalışkan/İHA)

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Son dakika haber... 'Minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor'

Kaynak: İHA

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