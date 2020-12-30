Son dakika haberleri: SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haberleri: SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:48
Son dakika haberleri: SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AA'nın

Son dakika haber... Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savaşan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" fotoğrafını oylayan Savaşan, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesini seçti.

Savaşan, yaşam kategorisinde ise tercihini, Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafından yana kullandı.

Savaşan, seçkide yer alan fotoğrafların birbirinden etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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