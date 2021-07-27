Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı