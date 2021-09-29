ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 3 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar A.B. ve L.B. tutuklu bulundukları cezaevinden, 8 tutuksuz sanıktan H.B. ve R.B. ile bazı sanık avukatları Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı ara mütalaasında, suçun vasfı ve mahiyeti ile katalog suçlardan olması nedeniyle 2 sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından, tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklardan A.B, olay esnasında evde olduğunu, karşı tarafın silahlı şekilde gelip 13-14 yaşlarındaki yeğenlerine ateş ederek yaraladığını, ailesini ve yeğenlerini koruma amaçlı ateş ettiğini savundu.

Yaklaşık 3,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten A.B, olaydan sonra evlerinin yakıldığını ve mağdur olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık L.B. de saldırıyı gerçekleştirmediğini öne sürerek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklar H.B. ve R.B. ise tutuklu sanıklar A.B. ve L.B. ile tutuksuz sanık A.B'yi suçlayarak, bu kişinin de tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.B. ve L.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Ocak 2022'ye erteledi.

Olay

Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde 13 Haziran 2018'de, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24), Hasan Boğatekin (24), H.B. (15) ve A.B. (16) yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım ve Mehmet Biliz ile Hasan Boğatekin hayatını kaybetmişti.