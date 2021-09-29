Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 3 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması sürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 3 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması sürdü

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 3 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması sürdü

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 3 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 3 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar A.B. ve L.B. tutuklu bulundukları cezaevinden, 8 tutuksuz sanıktan H.B. ve R.B. ile bazı sanık avukatları Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı ara mütalaasında, suçun vasfı ve mahiyeti ile katalog suçlardan olması nedeniyle 2 sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından, tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklardan A.B, olay esnasında evde olduğunu, karşı tarafın silahlı şekilde gelip 13-14 yaşlarındaki yeğenlerine ateş ederek yaraladığını, ailesini ve yeğenlerini koruma amaçlı ateş ettiğini savundu.

Yaklaşık 3,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten A.B, olaydan sonra evlerinin yakıldığını ve mağdur olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık L.B. de saldırıyı gerçekleştirmediğini öne sürerek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklar H.B. ve R.B. ise tutuklu sanıklar A.B. ve L.B. ile tutuksuz sanık A.B'yi suçlayarak, bu kişinin de tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.B. ve L.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Ocak 2022'ye erteledi.

Olay

Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde 13 Haziran 2018'de, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24), Hasan Boğatekin (24), H.B. (15) ve A.B. (16) yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım ve Mehmet Biliz ile Hasan Boğatekin hayatını kaybetmişti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Vladimir Putin Mustafa Şentop Abdullah Öcalan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Alex Teixeira Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 3 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:43:00. #1.12#