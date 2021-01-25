Son dakika haberleri: Nevşehir'de terör örgütü şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Nevşehir'de terör örgütü şüphelisi tutuklandı

25.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:18
Son dakika haberleri: Nevşehir'de terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'de düzenlenen terör operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen terör operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu ve silahlı eğitim aldığı iddiasıyla Suriye uyruklu M.C'yi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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