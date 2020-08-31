Son dakika haberleri: Nevşehir'de havai fişek gösterisi yangına neden oldu Gelen son dakika haberine göre Nevşehir'de havai fişek gösterisi yangına neden olduNEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi yangına neden oldu.

Nevşehir'de havai fişek gösterisi yangına neden oldu NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi yangına neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla çıkan ve ilçede endişe yaratan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay, akşam saatlerinde Avanos ilçesi Bayrak tepesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamak isteyen kimliği belirsiz kişiler havai fişek gösterisi yaptı. Havai fişekler bölgede bulunan otlara sıçrayarak, yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan yangın, ilçede endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdaha etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA