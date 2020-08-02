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Son dakika haberleri! Muratpaşa Belediyespor'a sponsor desteği

Son dakika haberine göre Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de oynayacağı zorlu karşılaşmalara bir spor merkezinin antrenörleriyle hazırlanacak.

Son dakika haberleri! Muratpaşa Belediyespor'a sponsor desteği
02.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:55

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de oynayacağı zorlu karşılaşmalara bir spor merkezinin antrenörleriyle hazırlanacak. Takımın performans gelişim sponsoru olan spor merkezi, dengeden dayanıklılığa oyuncuların gelişimleri konusunda eğitimler verecek.

Türkiye'yi bu sezon EHF Kupası'yla Avrupa'da temsil edecek Muratpaşa Belediyespor'un performans gelişim sponsoru 4x4 Spor Merkezi oldu. Eski plaj hentbolu milli takım sporcusu Utku Karakurt liderliğindeki merkezin ekibi, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Muratpaşa Belediyespor hentbol şube sorumlu Özcan Yılmaz, antrenör Sertan Sarpaş ve teknik ekibin yer aldığı ziyarette, takım testlerinde öne çıkan sonuçlar Başkan Uysal'la paylaşıldı.

Başkan Uysal, transferlerin ardından Muratpaşa Belediyespor'un 20.2 yaş ortalamasına sahip bir takım haline geldiğini söyledi. Kadroda 18 yaşında 9 isimin yer aldığına dikkat çeken Uysal, "Bu yaş ortalamasında takımın kuvvet ve kondisyon kısmında profesyonel bir ekiple çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Destekleri dolayısıyla ekibe teşekkür ederiz" dedi.

Karakurt ise takımın fiziksel performans gelişimine yönelik çalışmalarla birlikte, sakatlık önleyici çalışma, sakatlık dönemi tedavi, eklem stabilizasyonu, denge ve dayanıklılık noktalarında da Muratpaşa Belediyespor'u üst düzeylere çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Diğer yandan, takım bu sezon uygulayacakları bireysel diyet programının belirlenmesi amacıyla hastaneye kan verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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