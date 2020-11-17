Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor
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Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor

17.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:53

Son dakika gelişmesine göre - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve çağdaş takı sanatçısı olan Nesrin Yeşilmen, geleneksel motiflerle takı üretiyor.

- Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor

MARDİN - Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve çağdaş takı sanatçısı olan Nesrin Yeşilmen, geleneksel motiflerle takı üretiyor. Son koleksiyonu ile dikkat çeken Yeşilmen'in ürettiği takılar, dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor.

Dantellerden ve tellerden yola çıkarak yaptığı tasarımlarla geleneksel el sanatlarını kendi bakış açısı ile takılarda yeniden yorumlayan Yeşilmen, Mardin'de metal kili ile çalışan tek takı sanatçısı olarak biliniyor. 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açmış olduğu son sergisi uluslararası arenada oldukça ilgi gören Yeşilmen, pandemi nedeni ile birçok etkinliği iptal edilmiş olsa da online olarak birçok davet alıyor. 7-10 Aralık tarihlerinde ilk kez düzenlenecek olan uluslararası İstanbul Takı Haftasına davetli sanatçı olarak katılacak olan Yeşilmen, kendi çalışmalarının yanı sıra geleneksel anlamda sürdürülen telkari sanatını anlatacak ve canlı olarak telkari atölyelerini dünyaya tanıtacak.

"Geleneksel ve kültürel motiflerden besleniyorum"

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olan, el sanatları ve takı tasarım bölüm başkanlığı yapan Nesrin Yeşilmen, çağdaş takılar üzerine çalıştığını, takılarını yaparken özellikle geleneksel ve kültürel motiflerden beslendiğini vurguladı. Yeşilmen, "2002'den beri kendi alanım olan takı tasarımında takılar yapıyorum. Çağdaş takılar üzerine çalışıyorum. Özellikle geleneksel ve kültürel motiflerden besleniyorum takılarımı yaparken. Kullandığım ana malzeme metal kili. Metal kili ülkemizde çok sık tercih edilen bir malzeme değil. Çünkü seri üretime elverişli olmayan bir malzeme. Bu açıdan takı yapanlar çok tercih etmiyorlar. Ama benim yaptığım takılar elde yapıldığı ve tek olduğu için metal kilini oldukça sık kullanıyorum. Takılarımda genellikle geleneksel detayları görebilirsiniz. Dantel, nakış ve örme gibi. Ananelerimizden bize bugüne kalan detayları ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı çağdaş anlamda ve farklı bir şekilde yorumlayarak, günümüz sanat anlayışına uygun bir şekilde tasarlamaya çalışıyorum. Bunun dışında hem ülkemizde hem de uluslararası anlamda birçok sergiye katıldım. 3 tane kişisel sergim var. İlkini Mardin'de yapmıştım. Şu anda da üzerimde görmüş olduğunuz bir seri üzerine çalışmaya başladım. Bu da benim son çalışmam olacak. Bu çalışmada daha çok dantel motiflerini göreceksiniz. Bununla birlikte yine telden örme tekniği ile birlikte daha farklı bir bakış açısıyla sergilenmiş bir koleksiyon hazırlığı yapıyorum. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde bir sergi yapmayı planlıyorum.

Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor
Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor
Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor
Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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