Son dakika haberleri | Manavgat'ta kumar operasyonu: 55 şahsa 73 bin 480 TL para cezası

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 55 şahsa toplamda 73 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.