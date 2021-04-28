Son dakika haberleri... Letonya'da hostel yangını: 8 ölü

Son dakika haberine göre Kuzey Avrupa ülkelerinden Letonya'da bir hostelin kaçak olarak inşa edilen katında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Kuzey Avrupa ülkelerinden Letonya'da bir hostelin kaçak olarak inşa edilen katında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Letonya'nın başkenti Riga'da sabah saatlerinde bir hostelin kaçak inşa edilen katında yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sı hastaneye kaldırılırken, hostelde bulunan 20 kişi de kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin, katlar arasındaki kapıların güvenlik koduyla açılması nedeniyle 6 katlı hostelin en üst katında çıkan yangını söndürmekte zorlandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliği henüz belirlenemezken, hostelde genel olarak yabancı uyruklu misafirlerin kaldığı kaydedildi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayın ardından soruşturma başlatıldı. - RİGA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı