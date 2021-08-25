Son dakika haberleri... Konya'da itfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da itfaiye aracı ile 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.