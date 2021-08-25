Son dakika haberleri... Konya'da itfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Konya'da itfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Konya'da itfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Konya'da itfaiye aracı ile 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'da itfaiye aracı ile 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Azerbaycan ile Gazze Caddesi kavşağında itfaiye aracı, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Kazada 3'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... Konya'da itfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Konya'da itfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Konya'da itfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Konya'da itfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
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