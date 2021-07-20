Son dakika haberleri | Kayseri'de yüksek gerilim hattına konan kuşların neden olduğu yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kayseri'de merkez Talas ilçesinde yüksek gerilim hattına konan kuşların neden olduğu kıvılcım ot yangınına yol açtı.

Kayseri'de merkez Talas ilçesinde yüksek gerilim hattına konan kuşların neden olduğu kıvılcım ot yangınına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Caddesi Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yakınında bulunan yüksek gerilim hattında kuşların konması sonucu oluşan ark nedeniyle yerleşkedeki otlar tutuştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri ile Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım AŞ (KCETAŞ) görevlileri sevk edildi.

Polis ekipleri, tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, hatla bağlantılı aktarıcı trafolarda KCETAŞ görevlileri inceleme yaptı.

Çalışmanın ardından cadde trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya