Son dakika haberleri: Kayseri'de evinde düşen kadın, hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Kayseri'de evinde düşen kadın, hastanede hayatını kaybetti

01.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:54
Son dakika haberleri: Kayseri'de evinde düşen kadın, hastanede hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de evde düşen 2 çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de evde düşen 2 çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Melikgazi ilçesi Ahi Evran Mahallesi Seyrani Sokak'ta bir apartmanın 6. katında oturan Ş.K. (32) evde dengesini kaybederek düştü.

Çocukların komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ş.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Ş.K'nın, olayı duyup eve gelen ve fenalık geçiren bir yakını, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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