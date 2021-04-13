Son dakika haberleri... Jandarmadan HES kodu denetimleri
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Son dakika haberleri... Jandarmadan HES kodu denetimleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Jandarmadan HES kodu denetimleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma ekipleri tarafından Ramazan'ın ilk gününde de HES kodu denetimleri devam etti.

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından Ramazan'ın ilk gününde de HES kodu denetimleri devam etti.

Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde HES kodu uygulaması yapıldı. Ekipler karayolu üzerine sürücülere HES kodu sorgulaması yaparak, korona virüs tedbirlerini ihlal edenlere idari para cezası uyguladı. Ayvacık yolu üzerindeki uygulamanın gün boyunca süreceği öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Jandarmadan HES kodu denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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