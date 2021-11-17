Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir ve Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir ve Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerindeki 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki işlemleri tamamlandı.

Sorguları yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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