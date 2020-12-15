Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası tespit edildi

Bir son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.