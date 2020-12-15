Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası tespit edildi
15.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:38
Bir son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan