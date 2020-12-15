Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası tespit edildi

15.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:38
Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası tespit edildi

Bir son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edildi
Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi
Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi
Marcelo Bielsa, Leeds United’ı Premier Lig’e Taşıyor
Marcelo Bielsa, Leeds United’ı Premier Lig’e Taşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Neymar Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası tespit edildi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:38:35. #1.15#
title