Son dakika haberleri... İkizce'de mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Son dakika haberleri... İkizce'de mahsur kalan kedi kurtarıldı

19.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:00
Son dakika haberleri... İkizce'de mahsur kalan kedi kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: İkizce ilçesinde inşaat halindeki evde mahsur kalan "Miniş" adlı kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İkizce ilçesinde inşaat halindeki evde mahsur kalan "Miniş" adlı kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aşağı Kaynartaş Merkez Mahallesi'nde yaşayan Türkan Delican'ın kedisi bir hafta önce kayboldu.

Aynı mahalledeki inşaat halindeki bir daireden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu ev sahibi Muhammed Kışla'ya bildirdi.

Dairenin anahtarı yanında bulunmayan Kışla, itfaiyeden yardım istedi.

Hamile kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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