GAZİANTEP - Hayırseverlerin oluşturduğu mahalle, Azez'deki savaş mağdurlarını kara kıştan koruyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAZİANTEP - Hayırseverlerin oluşturduğu mahalle, Azez'deki savaş mağdurlarını kara kıştan koruyacak

01.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:12

Gaziantepli hayırseverlerin Suriye'nin Azez bölgesinde inşa ettirdiği 300 briket evden oluşan 1300 civarında Suriyelinin barınabileceği Gaziantep Mahallesi, zor şartlar altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarının sıcak yuvası olacak.

Gaziantepli hayırseverlerin Suriye'nin Azez bölgesinde inşa ettirdiği 300 briket evden oluşan 1300 civarında Suriyelinin barınabileceği Gaziantep Mahallesi, zor şartlar altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarının sıcak yuvası olacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Şubesi gönüllüleri, Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Azez'deki Mukaveme çadır kamplarına sığınan Suriyelilerin şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi vermesi üzerine çalışma başlattı.

İHH gönüllülerinin çadır kamplarındaki sorunları ilettiği Gaziantepli hayırseverler, yaptıkları bağışlarla savaş mağdurlarının barınması için önemli bir destek sağladı. Bağışlarla 300 briket ev, park ve taziye evi gibi sosyal yaşam alanlarının yapıldığı yerleşime, Gaziantep Mahallesi adı verildi.

"Mart ayı sonuna kadar bitecek"

İHH Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı ve Suriye Projeleri Yürütücüsü Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki insanların çadırlardan kurtulması ve kalıcı evleri olması amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Briket evleri kentsel dönüşüm şeklinde oluşturduklarını, tamamlanan evlere çadırda kalan kişilerin hemen geçmelerini sağladıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu evleri iki odalı, 24 metrekarelik beton çatılı yapıyoruz. Evlerine dahil olmak üzere 16 metrekarelik bahçeleri var ve bahçelere tuvalet yerleştiriyoruz. Gaziantep Mahallesi, mart ayı sonuna kadar bitecek, 300 aile olmak üzere yaklaşık 1300 kişi bu evlerimizde oturmaya başlayacak. Gaziantep insanın desteğiyle inşa ediyoruz, onun için buranın adını Gaziantep Mahallesi. Gazianteplilerin desteğiyle sadece 300 evimiz şu anda bitiyor. Gaziantepliler hayırseverlerden 700 evimizin bağışını da aldık, projemiz başladı. Cerablus'ta 250 ev yapacağız. Yine buraya Gaziantep Mahallesi olarak adlandıracağız. İçinde mescidiyle, camisiyle ve okuluyla orayı da bitireceğiz."

Şahin, briket evlere dahil olmak üzere yerleşimlere okul, taziye evi ve park gibi sosyal yaşam alanları da inşa ederek, savaş mağdurlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

GAZİANTEP - Hayırseverlerin oluşturduğu mahalle, Azez'deki savaş mağdurlarını kara kıştan koruyacak
GAZİANTEP - Hayırseverlerin oluşturduğu mahalle, Azez'deki savaş mağdurlarını kara kıştan koruyacak
GAZİANTEP - Hayırseverlerin oluşturduğu mahalle, Azez'deki savaş mağdurlarını kara kıştan koruyacak
GAZİANTEP - Hayırseverlerin oluşturduğu mahalle, Azez'deki savaş mağdurlarını kara kıştan koruyacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Berat Albayrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Zeki Müren Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - Hayırseverlerin oluşturduğu mahalle, Azez'deki savaş mağdurlarını kara kıştan koruyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 11:42:16. #1.16#
title