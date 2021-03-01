GAZİANTEP - Hayırseverlerin oluşturduğu mahalle, Azez'deki savaş mağdurlarını kara kıştan koruyacak

Gaziantepli hayırseverlerin Suriye'nin Azez bölgesinde inşa ettirdiği 300 briket evden oluşan 1300 civarında Suriyelinin barınabileceği Gaziantep Mahallesi, zor şartlar altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarının sıcak yuvası olacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Şubesi gönüllüleri, Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Azez'deki Mukaveme çadır kamplarına sığınan Suriyelilerin şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi vermesi üzerine çalışma başlattı.

İHH gönüllülerinin çadır kamplarındaki sorunları ilettiği Gaziantepli hayırseverler, yaptıkları bağışlarla savaş mağdurlarının barınması için önemli bir destek sağladı. Bağışlarla 300 briket ev, park ve taziye evi gibi sosyal yaşam alanlarının yapıldığı yerleşime, Gaziantep Mahallesi adı verildi.

"Mart ayı sonuna kadar bitecek"

İHH Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı ve Suriye Projeleri Yürütücüsü Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki insanların çadırlardan kurtulması ve kalıcı evleri olması amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Briket evleri kentsel dönüşüm şeklinde oluşturduklarını, tamamlanan evlere çadırda kalan kişilerin hemen geçmelerini sağladıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu evleri iki odalı, 24 metrekarelik beton çatılı yapıyoruz. Evlerine dahil olmak üzere 16 metrekarelik bahçeleri var ve bahçelere tuvalet yerleştiriyoruz. Gaziantep Mahallesi, mart ayı sonuna kadar bitecek, 300 aile olmak üzere yaklaşık 1300 kişi bu evlerimizde oturmaya başlayacak. Gaziantep insanın desteğiyle inşa ediyoruz, onun için buranın adını Gaziantep Mahallesi. Gazianteplilerin desteğiyle sadece 300 evimiz şu anda bitiyor. Gaziantepliler hayırseverlerden 700 evimizin bağışını da aldık, projemiz başladı. Cerablus'ta 250 ev yapacağız. Yine buraya Gaziantep Mahallesi olarak adlandıracağız. İçinde mescidiyle, camisiyle ve okuluyla orayı da bitireceğiz."

Şahin, briket evlere dahil olmak üzere yerleşimlere okul, taziye evi ve park gibi sosyal yaşam alanları da inşa ederek, savaş mağdurlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir