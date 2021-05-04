Son dakika haberleri | Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
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Son dakika haberleri | Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Son dakika haberleri | Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexei Mechkov'un, Rusya'nın Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexei Mechkov'un, Rusya'nın Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexei Mechkov'un, Rusya'nın 8 Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bakanlığa çağrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Bayan Jourova ve Fransız Milletvekili Jacques Maire dahil olmak üzere birçok Avrupalı yetkiliye karşı 30 Nisan Cuma günü Rus yetkililer tarafından açıklanan yaptırımları şiddetle kınıyoruz. Bu önlemlerin mevcut gerilimlerin azalmasına izin vermesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle Rusya'nın gerilimi azaltmak için sorumlu davranışlar sergilemesini bekliyoruz. Bu mesaj 3 Mayıs Pazartesi günü Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı çağrılan Rusya Büyükelçisi Alexei Mechkov'a iletildi" ifadeleri kullanıldı

Açıklamada, Bakanlığın Mechkov'a diplomatik temsilcilik personelinin yerel olarak işe alınmasına ilişkin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kısa süre önce kabul edilmesinin ardından endişelerini dile getirdiği ve Rusya'yı bunu uygulamamaya çağırdığı eklendi.

Rusya, 8 AB yetkilisine yaptırım uygulamıştı

Avrupa Birliği'nin (AB), 2 ve 22 Mart tarihinde toplam 6 Rus vatandaşına yaptırım uygulamasına tepki gösteren Rusya, aralarında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin de yer aldığı toplam 8 AB yetkisi için yaptırım kararı almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Fransız Grubu üyesi Jacques Maire, Almanya Berlin Savcılığı Başkanı Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı İvars Abolins, Letonya Devlet Dili Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Savunma Araştırma Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ve Estonya Dil İdaresi Başkanı İlmar Tomusk'a yönelik alınan yaptırım kararı kapsamında bahsi geçen 8 AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı ifade edilmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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