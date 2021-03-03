Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 Kovid-19 vakası tespit edildi

03.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:52
Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 Kovid-19 vakası tespit edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 87 bin 568'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 788 artışla 3 milyon 810 bin 316'ya yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 637'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 111 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1396 artışla 261 bin 289'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 3 milyon 133 bin 478'e çıktı.

Öte yandan, Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, nisan ortasından itibaren daha normal hayata dönüş olabileceğini belirtti.

Sosyal hayatı oluşturan yerleri yeniden açmayı hedeflediklerini ifade eden Attal, ay sonuna kadar 9 milyon kişiyi aşılmayı istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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