Son dakika haberleri! Fas'ta son 24 saatte 48 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Fas'ta son 24 saatte 48 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

06.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:04
Son dakika haberleri! Fas'ta son 24 saatte 48 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 184'e yükselirken Gazze'de de 726 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 184'e yükselirken Gazze'de de 726 yeni vaka tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 48 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 118 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 879 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 184'e, vakaların 376 bin 738'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 327 bin 693'e çıktığı kaydedildi.

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 726 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Gazze'deki vaka sayısının 25 bin 121'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 134 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 382 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 382 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Alişan Cansu Dere İrem Derici Gonca Vuslateri
Spor Falcao Mbaye Diagne Yılmaz Vural Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Fas'ta son 24 saatte 48 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 00:06:39. #1.14#
title