Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
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Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti

13.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:31

Son dakika haberler... Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye ettiANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir okulun bahçesinde driftli sürpriz evlilik teklifi nedeniyle kendisi, kız arkadaşı ve diğer arkadaşlarıyla birlikte 78 bin 137 TL ceza uygulanan İsmail (29) ve Gözde Göksu...

Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir okulun bahçesinde driftli sürpriz evlilik teklifi nedeniyle kendisi, kız arkadaşı ve diğer arkadaşlarıyla birlikte 78 bin 137 TL ceza uygulanan İsmail (29) ve Gözde Göksu (25) çifti, geçen ayki nikahın ardından dün akşam da düğün yaptı. Çifte daha önce ceza uygulayan jandarma ekipleri bu kez düğüne katılıp, çiçek verdi. İsmail Göksu, 'Mutluyum, bu evlilik için çok bedel ödedimö dedi.

Antalya'da kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarıyla birlikte organizasyon yapan otomobil tutkunu İsmail Göksu, 18 Ocak akşamı Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu'nun bahçesine geldi. Kız arkadaşı Gözde Yıldırım ile okulun bahçesine gelen İsmail Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada gencin arkadaşlarından biri de 07 FK 354 plakalı otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmaya başladı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarmanın takibi sonrası olayın yaşandığı gün gözaltına alınan İsmail Göksu ve arkadaşlarına, toplam 78 bin 137 TL ceza kesildi.

DÜĞÜN YAPTILAR

Yaşanan olayın ardından geçen ay Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı nikahla evlenen İsmail ve Gözde Göksu çifti, Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde dün düğünlerini yaptı. Çiftin evlerinin önündeki düğüne Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de geldi. Göksu çiftine mutluluklar dileyen jandarma görevlileri, kendilerine çiçek hediye etti.

'ODAMIN BAŞ KÖŞESİNE KOYACAĞIM'

İsmail Göksu, jandarmanın jestine Bu çiçeği odamın baş köşesine koyacağım. Jandarmamız hepimize bir jest yaptı. Onlar da bize jest yaptı. Allah jandarmayı başımızdan eksik etmesin dedi.

İsmail Göksu gelin alma merasiminin ardından, Aldık gelinimizi, çok bedeller ödedik. Mutluyum, bu evlilik için çok bedel ödedim. Sonunda mutluluğu yakaladım diye konuştu.

Çift evlerinin önünde küçük bir düğün merasimi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
Son dakika haberi! ANTALYA Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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