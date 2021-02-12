Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile telefonda görüştü

12.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:22
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile telefonda görüştü

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Libya'nın geleceği konusu ele alındı.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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