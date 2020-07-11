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Son dakika güncel haberi: Berber kalfasının vurulma anı güvenlik kamerasında ADANA'nın Seyhan ilçesinde Güney T.'nin, bir gün önce tıraş olduğu berber kalfası Aytekin Kıyga'yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 5
11.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:49

Berber kalfasının vurulma anı güvenlik kamerasında

 

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Güney T.'nin, bir gün önce tıraş olduğu berber kalfası Aytekin Kıyga'yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berber dükkanında kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga, iş yerine gelen, olaydan bir gün önce tıraş ettiği Güney T. tarafından tabancayla başından ve göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Kıyga, saldırıdan saatler sonra yaşamını yitirdi.SALDIRI ANI KAMERADABerber dükkanındaki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güney T.'nin iş yerine girip bir süre tedirgin bir şekilde beklediği, kedisiyle tokalaşmak için elini uzatan berber kalfası Aytekin Kıyga'ya tabancayı çıkararak tetiğe bastığı görüldü. Kıyga'nın tutukluk yapan tabancayı almak için hamle yaptığı, ancak başarılı olamayınca Güney T.'nin kendisini başından vurduğu görüntülere yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin, Kıyga'nın kanlar içinde yere yığılmasının ardından tabancayı, tıraş olan bir müşteriye daha doğrultarak ateşlediği de yer aldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kamerası görüntülerini, yüz tanıma sisteminden çalışma yaptı. Bine yakın fotoğraf ile yüz eşleştirme çalışması yapan polis, Güney T.'yi merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde yakaladı.Emniyete götürülen Güney T.'nin sorgusunda, "Mesut T., bana Aytekin'den alacağı olduğunu söyleyip, onu ayaklarından vurup korkutmamı istedi. Ben o anda paniğe kapılıp başına ve göğsüne sıktım. İkisinin arasındaki konunun ne olduğunu bilmiyorumö dediği öne sürüldü. Bu ifade üzerine gözaltına alınan Mesut T. ise suçlamaları kabul etmeyip, Güney T. ile Aytekin Kıyga'yı tanımadığını söyledi. Şüphelilerden Güney T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mesut T. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.ARABESK ŞARKI SÖYLÜYORMUŞ

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tıraş ettiği Güney T.'nin tabancayla başından vurarak, öldürdüğü berber kalfası Aytekin Kıyga'nın arabesk şarkılar söyleyip, klip çektirdiği ortaya çıktı. Kıyga'nın 20 Mart'ta yayınlanan 'İhanet' isimli şarkısının, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından dinlendiği görüldü. Aytekin Kıyga'nın ölümünün ardından sosyal medya kullanıcılarının, klip paylaşımının altında üzüntülerini yazdıkları yorumlar görüldü. 

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Kaynak: DHA

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