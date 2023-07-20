Azka Yaz Konserleri Devam Ediyor: Genç Şarkıcı Rana Misafirleriyle Buluştu
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O ses Türkiye'de "Soğuk Odalar" şarkısıyla adından söz ettiren genç şarkıcı Rana, Azka Otel'de sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde batı normları ve arabesk melodilerini harmanlayarak şarkılarını seslendiren Rana, konuklara eğlenceli bir Bodrum gecesi yaşattı.
Azka Yaz Konserleri hız kesmeden devam ederken genç şarkıcı Rana, misafirleriyle buluştu.
O ses Türkiye'de "Soğuk Odalar" şarkısıyla adından oldukça söz ettiren genç şarkıcı Rana, Azka Otel'de sahne aldı. Yarışmada söylediği şarkıyla sahneye çıkan güzel şarkıcı canlı performansıyla büyük alkış topladı. Yaklaşık iki saat kaldığı sahnede batı normları ve arabesk melodilerini harmanlayarak söylediği şarkılarla konuklara eğlenceli bir Bodrum gecesi yaşattı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel