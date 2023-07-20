Azka Yaz Konserleri Devam Ediyor: Genç Şarkıcı Rana Misafirleriyle Buluştu

O ses Türkiye'de "Soğuk Odalar" şarkısıyla adından söz ettiren genç şarkıcı Rana, Azka Otel'de sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde batı normları ve arabesk melodilerini harmanlayarak şarkılarını seslendiren Rana, konuklara eğlenceli bir Bodrum gecesi yaşattı.