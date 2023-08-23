Melisa Şirin Bodrum'da Yaz Konserinde Sahne Aldı

Güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çeken genç şarkıcı Melisa Şirin, Bodrum'da düzenlenen Azka yaz konserlerinde dinleyicisiyle buluştu. Şirin, arabesk ve pop şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da Azka yaz konserlerinde önceki gece sahnede genç şarkıcı Melisa Şirin dinleyicisiyle bir araya geldi.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla son dönemlerde adından söz ettiren şarkıcı Melisa Şirin, dinleyicisinin karşısına Ferdi Tayfur'un "Ben de Özledim" şarkısıyla çıktı. "Bu gece biraz arabesk biraz pop biraz duygusal biraz neşeli bir gece olacak, bence bırakın kendinizi bana program sonu eğlendik mi, eğlenmedik mi sizinle tekrar konuşalım" diyerek programına söylediği arabesk şarkılarla devam etti. Şirin, programının ikinci yarısında ise günümüzün sevilen pop şarkılarıyla konuklarına eğlence dolu bir gece yaşattı. - MUĞLA