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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır,...

AA, Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat, Güncel, Haberler

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