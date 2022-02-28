Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır,...
AA, Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel