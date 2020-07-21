Son dakika haberleri | Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den "fındık" açıklaması Son dakika güncel haberine göre Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, üreticilerin ürününden para kazanabilmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatını birkaç gün içinde açıklamasını beklediklerini bildirdi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, üreticilerin ürününden para kazanabilmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatını birkaç gün içinde açıklamasını beklediklerini bildirdi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, oluşturulan komisyon ile yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulunularak fındık rekoltesinin açıklandığını belirtti.

Açıklanan rekoltenin altına kendisinin de imza attığını anlatan Aydemir, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıkladığı rekoltenin arkasındayız. Hava sıcaklıkları şu anda sıcak gidiyor ve kuraklık var. Bu nedenle rekoltede düşüş yaşanabilir. Zaten fındık rekoltesi, çotanak sayımının ardından tahmini olarak yapılır, bu da düşüş gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Fındık rekoltesinin Ordu'da düşüş gösterdiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"MHP Ordu Milletvekili Sayın Cemal Enginyurt, Samsun'da rekoltenin o kadar olmadığını söylüyor ancak Ordu ve Samsun'daki rekoltedeki düşüş birbirine yakın. Sayın Milletvekilimizin buna dikkat etmesi gerekir. Sayın Enginyurt tarafından açıklamanın araştırılmadan yapıldığına inanıyorum. 2019 yılı fındık fiyatı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Temmuz'da açıklanmıştı ve TMO fındık alımına erken başlamıştı. Bu sayede piyasalar canlı kalarak fındık üreticimiz ürettiği fındıktan para kazanmıştı. Bu yıl da üreticimizin ürününden para kazanabilmesi adına Cumhurbaşkanımızın fındık fiyatını önümüzdeki birkaç gün içinde açıklamasını bekliyoruz."

Kaynak: AA