Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu
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Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu

23.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:07
Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu

Son dakika gündem haberi... BURDUR'da çok sayıda kuş türünü bünyesinde barındıran Karataş Gölü, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

BURDUR'da çok sayıda kuş türünü bünyesinde barındıran Karataş Gölü, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Gölün büyük kısmında buz kütleleri oluştu.

Burdur- Karamanlı yolu üzerinde Karataş Sivrisi ve Kağılcık Dağları önünde yer alan, tatlı suyu ve geniş sazlık alanlarıyla kuşlar için önemli kışlama ve üreme alanı olan, aynı zamanda sulama amaçlı olarak da yararlanılan Karataş Gölü bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonucu dondu. Gölün büyük kısmanda buz kütleleri oluştu.Özellikle boz kaz, sakarca kazı, fiyu, gri balıkçıl, büyük ve küçük akbalıkçıl, elmabaş patka, çamurcun, boz ördek, çamur çulluğu, flamingo ve kaşık gaga gibi kuş türlerini barındıran Karataş Gölü'nde, kuşlar ve yaban hayvanları buz kütlelerinin olmadığı yerlerde beslenmeye çalıştı.


Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu
Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu
Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu
Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu
Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu
Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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