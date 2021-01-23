Son dakika haberleri! Burdur'daki Karataş Gölü dondu

BURDUR'da çok sayıda kuş türünü bünyesinde barındıran Karataş Gölü, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Gölün büyük kısmında buz kütleleri oluştu.

Burdur- Karamanlı yolu üzerinde Karataş Sivrisi ve Kağılcık Dağları önünde yer alan, tatlı suyu ve geniş sazlık alanlarıyla kuşlar için önemli kışlama ve üreme alanı olan, aynı zamanda sulama amaçlı olarak da yararlanılan Karataş Gölü bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonucu dondu. Gölün büyük kısmanda buz kütleleri oluştu.Özellikle boz kaz, sakarca kazı, fiyu, gri balıkçıl, büyük ve küçük akbalıkçıl, elmabaş patka, çamurcun, boz ördek, çamur çulluğu, flamingo ve kaşık gaga gibi kuş türlerini barındıran Karataş Gölü'nde, kuşlar ve yaban hayvanları buz kütlelerinin olmadığı yerlerde beslenmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN