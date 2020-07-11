Son dakika haberleri! Bulgaristan'dan Eskişehir Hayvanat Bahçesi çalışanlarına teşekkür mektubu
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Son dakika haberleri! Bulgaristan'dan Eskişehir Hayvanat Bahçesi çalışanlarına teşekkür mektubu

Son dakika güncel haberi... Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği (BirdLifeBulgaria), Eskişehir'e 4 bin kilometre yolu uçarak gelip yediği bir şeyden zehirlenen "Ertale" isimli Mısır akbabasını geçen ay tedavi eden Türkiye'ye, gönderdiği mektupla teşekkür etti.

Son dakika haberleri! Bulgaristan'dan Eskişehir Hayvanat Bahçesi çalışanlarına teşekkür mektubu
11.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:24

Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği (BirdLifeBulgaria), Eskişehir'e 4 bin kilometre yolu uçarak gelip yediği bir şeyden zehirlenen "Ertale" isimli Mısır akbabasını geçen ay tedavi eden Türkiye'ye, gönderdiği mektupla teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince bulunan Mısır akbabasının üzerindeki çipten yola çıkılarak BirdLifeBulgaria ile iletişime geçildiği ve derneğe, tedavisi tamamlanan kuşun doğaya salındığı bilgisi verildi.

BirdLifeBulgaria, "Ertale" ismini verdikleri akbabayı iyileştirip sağlığına kavuşturduğu için Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne teşekkür etti.

Açıklamada, mektuptaki şu ifadelere yer verildi:

"Ertale isimli Mısır akbabasını kurtarmak ve yeniden doğaya bırakmak için mümkün olan en iyi bakımı sağlayarak gösterdiğiniz çaba ve özveri için derin minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz.

Mısır akbabası, popülasyonunda hızlı düşüş yaşayan, küresel olarak tehlike altındaki türler arasındadır. Türkiye hala bu türlerin önemli bir nüfusuna sahiptir. Ertale, Etiyopya'da 2019 yılının kışında beraberinde 14 kuş ile birlikte yakalanan ve etiketlenen yetişkin bir Mısır akbabasıdır. Aynı yılın ilkbaharında, Ertale üreme alanlarına göç etmeye başladı ve 4 bin kilometreyi aştıktan sonra Türkiye'de gelerek Eskişehir'e ulaştı. Ancak bir eş bulamadı ve o yıl üremedi. Ertale, kışı tekrar Etiyopya'da geçirdi ve 2020 baharında Türkiye'ye döndü. Eskişehir il sınırları içerisinde bir üreme bölgesine yerleşti. Yuvasının yakınındaki küçük bir çöplükten düzenli besleniyordu. Zayıf düştüğü ve zehirlenme belirtileri gösterdiği yer burasıdır. Bu olaya anında ve uygun müdahaleyi gösteren herkese ve ekibinize çok minnettarız. Çabalarınız sayesinde yetişkin Mısır akbabası tamamen iyileşti ve şimdi kendi topraklarına ve ait olduğu Türkiye'nin vahşi doğasına geri döndü."

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Kaynak: AA

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