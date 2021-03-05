Son dakika haberleri | Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

05.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:20
Son dakika haberleri | Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten yaralama gibi 6 ayrı suçtan aranan Y.Ç'nin kente batı illerinden yüklü miktarda kokain naklettiği ve U.A. ile birlikte satışını yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kent merkezinde kiraladıkları iki adreste uyuşturucu madde satışı yaptıklarını belirleyen ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.Ç, U.A, D.T, ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Aramada, 246,95 gram kokain, iki hassas terazi, 11 gram toz esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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