Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gürpınar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın iş yerinde maddi hasara yol açtı.

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AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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