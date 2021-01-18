Son dakika haberleri: Balıkesir'de ev yangını
18.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:16
Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Fethiye Mahallesi Meydan Caddesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 2 arasöz ve 6 ekiple kısa sürede müdahale edilen yangın, bitişik evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatısı açılan ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın