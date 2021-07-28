Son dakika haberleri: Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda artan nüfus ve trafik yoğunluğuna rağmen ilçe belediyeleriyle birlikte evsel atık yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda artan nüfus ve trafik yoğunluğuna rağmen ilçe belediyeleriyle birlikte evsel atık yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdü. Bayramda, ilçelerden 11 bin ton evsel atığı düzenli depolama sahasına taşıyan ekipler, havaya, toprağa ve suya zarar vermeden bertaraflarını sağladı.

Balıkesir'de atık yönetimi, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleriyle koordineli olarak sürdürülüyor. İl genelinde ilçe belediyeleri tarafından ev, işyeri ve sokaklardan çöp kamyonları ile toplanan sıkıştırılmış evsel atıklar, ilçelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı işletmesindeki aktarma istasyonlarından treylerlere transfer ediliyor. Çekiciler vasıtasıyla Altıeylül ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilen evsel atıklar, düzenli depolama sahasında depolanıyor.

10 AKTARMA MERKEZİ

Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Havran, Susurluk, Kepsut, İvrindi, Edremit, Savaştepe olmak üzere; 10 aktarma merkezi, 18 çekici ve 31 treyler ile atık taşıma faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Haziran ayında günde ortalama 920 ton atık taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında günde ortalama bin 109 ton atık taşıdı. Bayram tatili boyunca; Edremit'ten 3 bin 819 ton, Burhaniye'den bin 306 ton ve Erdek'ten 905 ton atık taşınarak trafik yoğunluğu ve artan atık miktarına rağmen sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Edremit ve Burhaniye'den taşınan atık miktarı, bir önceki aya oranla yüzde 52, Erdek'te ise yüzde 98 artış gösterdi. Bayram tatili süresince ilçelerden 11 bin ton evsel atık sorunsuz bir şekilde düzenli depolama sahasına taşınarak havaya toprağa ve suya zarar vermeden bertaraf edildi.

AKTARMA İSTASYONU SAYISI ARTIRILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir il genelinde daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla 10 olan aktarma merkezi sayısını artırmak amacıyla çalışmalara devam ediyoruz. Avşa Adası'ndaki aktarma merkezi yakın zamanda hizmete açılacak. Aynı zamanda Marmara Adası'nda da aktarma merkezi çalışmaları sürüyor. Savaştepe, Gönen ve Erdek'te de aktarma merkezi kurulması planlıyoruz. Aktarma İstasyonları ve atık transferleri vasıtasıyla, evsel atıkların vahşi depolanmasının önüne geçip, metan gazı salınımını önleyerek iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Düzenli depolanan evsel atıklardan saatte 8 megavat elektrik enerjisi üretiliyor. Vahşi depolama alanlarının ortadan kaldırılmasıyla yangın riski önleniyor, karbondioksit emisyonları, gürültü, görüntü kirliliği azalıyor. Ayrıca trafik yükü azaltılarak, yakıt, işgücü ve zamandan tasarruf ediliyor" dedi.


Son dakika haberleri: Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı
Son dakika haberleri: Balıkesir'de ekipler bayramda 11 bin ton evsel atık taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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