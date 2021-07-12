Son dakika haber: BALIKESİR- Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.