Son dakika haber: BALIKESİR- Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
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Son dakika haber: BALIKESİR- Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve E.G (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: BALIKESİR- Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haber: BALIKESİR- Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haber: BALIKESİR- Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haber: BALIKESİR- Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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