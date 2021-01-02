Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı yardımlar 45 milyar TL'yi aştı

Son dakika habere göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan doğrudan destek ve yardımların 45 milyar lirayı aştığını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan doğrudan destek ve yardımların 45 milyar lirayı aştığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de Covid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 milyar TL'yi aştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı