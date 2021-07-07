Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, AK Partili milletvekillerini bilgilendirdi

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleşen toplantıda milletvekillerini bilgilendirdi. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda milletvekilleri bölgesindeki sorunları Bakan Pakdemirli ile konuşma fırsatı bulurken Pakdemirli, üç yıllık sürede gerçekleştirilen çalışmaları milletvekilleriyle paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı