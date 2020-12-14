Son dakika haber! Bakan Akar'dan Yunanistan'a NAVTEX tepkisi!

Son dakika haberler... Bakan Akar: "(Yunanistan'ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX'ler) Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte.

Bakan Akar: "(Yunanistan'ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX'ler) Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey"

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sarp Özer