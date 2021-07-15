Bağcılar'da ahşap çay karıştırma çubuğu üretilen atölyede yangın
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Bağcılar'da ahşap çay karıştırma çubuğu üretilen atölyede yangın

Bağcılar'da ahşap çay karıştırma çubuğu üretilen atölyede yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahmet YEŞİLMEN/ BAĞCILAR'da 5 katlı binanın giriş katında bulunan, ahşap çay karıştırma çubuğunun üretildiği atölyede yangın çıktı.

Ahmet YEŞİLMEN/ BAĞCILAR'da 5 katlı binanın giriş katında bulunan, ahşap çay karıştırma çubuğunun üretildiği atölyede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. Bina sakinleri, aynı atölyede üçüncü kez yangın çıktığını iddia etti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1648 Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katında bulunan ahşap çay karıştırma çubuğunun üretildiği atölyede çıktı. Atölyeden yükselen dumanları gören bina sakinlerinin durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

"ÜÇ DEFA MÜRACAATTA BULUNDUK"

Bina sakinlerinden İkram Köse, "Bağcılar Belediyesi'ne şu ana kadar 3 defa müracaat etmemize rağmen bir çare bulunamadı. Burada üçüncü defa yangın çıkıyor. Bana görev zabıta da diyorlar. Zabıtaya polisin görevi diyor, polis de zabıtanın görevi diyor" dedi.

Bağcılar'da ahşap çay karıştırma çubuğu üretilen atölyede yangın
Bağcılar'da ahşap çay karıştırma çubuğu üretilen atölyede yangın
Bağcılar'da ahşap çay karıştırma çubuğu üretilen atölyede yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bağcılar'da ahşap çay karıştırma çubuğu üretilen atölyede yangın - Haberler
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