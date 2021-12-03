Son dakika haberleri | Bafra polisi engellilerin yanında

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli derneklerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personelle birlikte İşitme Engelliler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği ve Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti. Polisler yaptıkları ziyarette engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Temur, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - SAMSUN